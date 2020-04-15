Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника. Об этой мере поддержки он сообщил на совещании с членами правительства.

"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, - сказал Путин. - <…> Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц", - сказал Путин.

Президент также дал поручение включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами.

"Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами", - сказал президент, открывая совещание с членами правительства.

Путин подчеркнул, что у этой категории бизнеса "также хватает сейчас проблем". Президент напомнил, что вместе с правительством было решено принимать дополнительные шаги по поддержке экономики по мере развития ситуации. Поэтому он обратился к участникам совещания с просьбой включить в программу такой поддержки дополнительный ряд системных мер, которые были согласованы со всеми ведомствами.

Кредиты на выплату зарплат

Глава государства заявил, что не менее 75% кредитов, полученных на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.

"Считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысит доступность кредитных ресурсов", - сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что правительство должно доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только исключительно важные для экономики страны компании.

"Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики", - сказал Путин, отметив, что в проект решения правительства по этому вопросу уже вошли более тысячи крупных предприятий.

По словам президента, системообразующие предприятия смогут рассчитывать на льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка.

"Для этих [системообразующих] компаний... предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт: речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств", - сказал Путин. Он отметил, что "ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, то есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки".

"Кроме того половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы", - добавил Путин.

Новые меры поддержки экономики

Президент потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за коронавируса.

"Ситуация динамично меняется, прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер", - поручил глава государства. По его мнению, "очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям". "Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы", - указал Путин.

Сам президент намерен рассмотреть ситуацию, складывающуюся в различных отраслях экономики из-за пандемии коронавируса.