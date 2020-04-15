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Путин: на экстренную поддержку авиаперевозчиков будет направлено более 23 млрд рублей

Как отметил президент, сектор авиаперевозок сейчас сталкивается с серьезными трудностями

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах направить на поддержку отечественных авиакомпаний более 23 млрд рублей.

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"Мы знаем, с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей", - заявил глава государства на совещании с членами правительства в среду.

Он уточнил, что "в том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов".

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