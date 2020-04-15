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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин проведет 16 апреля совещание по ситуации в автопроме, сельском хозяйстве и ЖКХ

Президент поручил по каждому из опорных секторов экономики проработать план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен рассмотреть ситуацию, складывающуюся в различных отраслях экономики из-за пандемии коронавируса.

На совещании с членами правительства в среду глава государства напомнил, что на прошлой неделе провел совещания, где рассматривалась ситуация в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. "Завтра (16 апреля) посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии, в ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей", - отметил Путин.

"В целом, по каждому из базовых, опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности", - поручил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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