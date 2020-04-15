В Михайловске в 2020 году благоустроят заброшенную аллею за 46 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Аллею по улице Ишкова благоустроят в 2020 году в городе Михайловске в Ставропольском крае. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в среду в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Более 46 млн рублей направлено в этом году на благоустройство аллеи Здоровья по улице Ишкова. Работы пройдут в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь благоустройства составляет более 2 га. Сейчас это запущенная территория. Дизайн-проект включает в себя устройство полноценного искусственного освещения, установку всех необходимых для комфортного отдыха малых архитектурных форм, очистку территории от старых кустов и зарослей и высадку новых деревьев и газонов.

"Благоустройство этой территории позволит улучшить экологическое, санитарное, гигиеническое и эстетическое состояние города", - отметил министр дорожного хозяйства Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.