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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом

Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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