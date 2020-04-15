Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Кроме того, президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса", - написал мэр.
Компенсация налога на имущество
Владельцы помещений в Москве, сдающие их для размещения гостиниц, могут получить компенсацию налога на имущество и земельных платежей, если снизят арендные ставки как минимум на 50%.
"Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%", - написал мэр.
Сергей Собянин отметил, что на конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.
"Около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Чтобы помочь им, выкупные платежи второго квартала будут перенесены на конец 2020 года", - написал он.
Субсидирование ставки по ранее взятым кредитам МСП
Также бюджет Москвы субсидирует процентную ставку до 6% годовых по ранее взятым кредитам малого и среднего бизнеса.
"По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности", - сообщил мэр.
Он рассказал, что по новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности город будет субсидировать ставку до 8%. "Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга", - написал градоначальник.
По его словам, власти намерены готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать малые и средние предприятия.
Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие - расходовать средства на бизнес, действующий на территории мегаполиса. "И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы", - заметил мэр.
Отсрочка платежей
Кроме того, около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей за первый квартал текущего года.
"Отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций. В общей сложности - порядка 300 организаций", - написал Собянин.
Представители строительного и девелоперского бизнеса тоже получат отсрочку по ряду платежей.
"Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет", - говорится в сообщении.
Также Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы будут разрабатывать новые меры поддержки сфер экономики.
"Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры поддержки экономики. В первую очередь нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест", - написал мэр в своем блоге.
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