Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Кроме того, президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса", - написал мэр.

Компенсация налога на имущество

Владельцы помещений в Москве, сдающие их для размещения гостиниц, могут получить компенсацию налога на имущество и земельных платежей, если снизят арендные ставки как минимум на 50%.

"Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%", - написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что на конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

"Около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Чтобы помочь им, выкупные платежи второго квартала будут перенесены на конец 2020 года", - написал он.

Субсидирование ставки по ранее взятым кредитам МСП