Предприятие группы АФК "Система" готово увеличить выпуск препаратов для лечения COVID-19

Ранее в перечень рекомендованных Минздравом препараторов вошли 14 лекарственных средств, которые производит "Синтез". Расширенный список опубликован 8 апреля в пятой версии документа "Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции" и включает в себя более 30 наименований.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ОАО "Синтез", входящее в группу АФК "Система", готово увеличить на 25-30% производство препаратов из списка Минздрава для лечения и профилактики коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

Лекарственные средства из списка предназначены для лечения пациентов с коронавирусом нового типа и разделены на группы, для каждой установлен отдельный перечень препаратов, часть из которых взаимозаменяема внутри группы. Все 14 препаратов "Синтеза", рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, входят список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и реализуются по фиксированным ценам, поясняют в компании.

"В соответствии с описанными в рекомендациях протоколами можно обеспечить полный цикл лечения пациентов с CОVID-19 препаратами, выпускаемыми на наших площадках, - сказал гендиректор ОАО "Синтез" Сергей Клыков, чьи слова приводятся в сообщении. - В случае необходимости мы готовы увеличить объемы выпуска части лекарств из перечня на 25-30% в зависимости от позиции. Производственные мощности позволяют сделать это в сжатые сроки".

Портфель ОАО "Синтез" включает около 300 наименований продукции. Завод занимается производством антибиотиков, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций. Акционерами ОАО "Синтез" являются АФК "Система" и АО "Нацимбио" госкорпорации Ростех.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.