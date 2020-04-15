Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился на 5,2% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 2 491,9 пункта, следует из биржевых данных на 17:38 мск.

Индекс РТС теряет 7,3% и находится на уровне 1 050,3 пункта.

Российский рынок акций снижается вслед за дешевеющей нефтью. Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 6,32% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $27,73 за баррель. В то же время сорт нефти WTI снижается на 4,12% - до $26,27 за баррель.