{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Индекс РТС теряет 7,3% и находится на уровне 1 050,3 пункта

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился на 5,2% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 2 491,9 пункта, следует из биржевых данных на 17:38 мск.

Индекс РТС теряет 7,3% и находится на уровне 1 050,3 пункта.

Российский рынок акций снижается вслед за дешевеющей нефтью. Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 6,32% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $27,73 за баррель. В то же время сорт нефти WTI снижается на 4,12% - до $26,27 за баррель.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Курс евро вырос до 82 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС