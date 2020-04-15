В Ростуризме оценили потери российской туротрасли в 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн рублей доходов только в первом полугодии 2020 года, говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко (есть в распоряжении ТАСС).

"Падение объемов продаж в сфере туризма Российской Федерации достигло уровня 90-100%. Как следствие, общий объем недополученных доходов отрасли туризма в Российской Федерации составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 года", - отмечается в письме.

Эта цифра включает гостиницы, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, туроператоров и турагентства, а также круизные и иные перевозки, включая на авто-, авиа- и железнодорожный транспорт.