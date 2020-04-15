{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Ростуризме оценили потери российской туротрасли в 1,5 трлн рублей

Там сообщили, что падение объемов продаж в сфере туризма достигло уровня 90-100%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн рублей доходов только в первом полугодии 2020 года, говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко (есть в распоряжении ТАСС).

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

"Падение объемов продаж в сфере туризма Российской Федерации достигло уровня 90-100%. Как следствие, общий объем недополученных доходов отрасли туризма в Российской Федерации составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 года", - отмечается в письме.

Эта цифра включает гостиницы, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, туроператоров и турагентства, а также круизные и иные перевозки, включая на авто-, авиа- и железнодорожный транспорт.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Курс евро вырос до 82 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС