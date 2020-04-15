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Серийное производство нового автобуса "Газель City" начнется в мае 2020 года

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин также рассказал о работе над новым бескапотным грузовиком, который планируют запустить в серийное производство в июле - августе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Серийное производство нового микроавтобуса "Газель City" на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) начнется в мае 2020 года, сообщил в интервью ТАСС президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

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"В мае мы запускаем новый автобус "Газель City". Это уникальная машина, с удобным и просторным салоном, позволяющая перевозить маломобильных пассажиров. У нее низкий пол, есть площадка для размещения инвалидной коляски", - сказал Сорокин.

Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров: базовая комплектация предусматривает 17 сидячих и пять стоячих мест.

При этом Сорокин отметил, что "Группа ГАЗ" также работает над новым бескапотным грузовиком, который планирует запустить в серийное производство в июле - августе, чтобы войти в нишу развозных городских среднетоннажников.

"В целом по 2020 году "Группа ГАЗ" ведет 19 проектов обновления как автомобильной техники, так и силовых агрегатов, двигателей, КПП. Все наши проекты последние годы и так находятся под риском из-за санкций, а кризис эти риски только увеличивает. Пока мы продолжаем некоторые проекты, которые начали ранее", - уточнил он.

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