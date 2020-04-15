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"Группа ГАЗ" разрабатывает автобусы с обеззараживанием воздуха в салоне

Президент группы Вадим Сорокин рассказал, что в автобусах также планируются бесконтактыне кнопки для остановки пассажирами по требованию и диспенсеры для дезинфицирующей жидкости

МОСКВА, 15 апреля./ТАСС/. "Группа ГАЗ" разрабатывает специальные "антивирусные" автобусы для борьбы с пандемией, а также планирует модернизировать автомобили скорой помощи. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент группы Вадим Сорокин.

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"Мы задались вопросом, как мы, "Группа ГАЗ", крупнейший в стране производитель общественного транспорта, можем сделать его более безопасным с медицинской точки зрения. Наши конструкторы выработали целый ряд решений, некоторые из которых можно реализовать довольно быстро. Мы делаем опытные образцы автобусов, поручни которых покрыты специальной бактерицидной краской с ионами серебра, воздух внутри салона обеззараживается с помощью закрытых рециркуляторов. Также планируются бесконтактыне кнопки для остановки пассажирами по требованию и диспенсеры для дезинфицирующей жидкости", - отметил он.

Сорокин также рассказал, что группа планирует модифицировать автомобили скорой помощи. Традиционно они делаются на базе цельнометаллического фургона. Это гораздо более дорогой автомобиль по сравнению с другим вариантом: шасси с установленным на него съемным медицинским модулем.

"На наш взгляд, сегодня можно гораздо более эффективно делать скорые - в виде таких сменных модулей, с различным наполнением - классов A, B, C. Мы знаем, что машины скорой помощи всегда находятся в экстремальном режиме эксплуатации. За неделю они накатывают по 2 тыс. км. В случае износа базового шасси мы просто снимаем с него модуль и переставляем на другое. Стоимость шасси, как правило, не более 25% от стоимости оборудованного медицинского автомобиля", - отметил президент "Группы ГАЗ".

По его словам, в условиях пандемии группа может быстро произвести достаточно много подобных автомобилей. В случае улучшения ситуации эти модули можно отправить в госрезерв, а шасси использовать как машину для различных хозяйственных задач.

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