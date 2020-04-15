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Шадаев просит операторов отключить плату за СМС и входящие звонки для россиян за рубежом

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, многие не могут даже получить сообщение с оповещением, как им вернуться домой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил операторам связи письмо с просьбой отключить плату за СМС и входящие вызовы для абонентов, которые вынуждены оставаться за рубежом во время пандемии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия") на своей странице в Twitter.

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"Максут Шадаев направил обращения операторам связи - не взимать плату с россиян, оказавшихся за границей. Многие не могут даже получить СМС с оповещением, как им вернуться домой", - написал он.

Согласно приложенному фото документа, глава Минкомсвязи в письме сообщает, что оповещения граждан РФ, находящихся за рубежом, осуществляется через СМС, но сообщения до отдельных адресатов не доходят из-за отсутствия денег на абонентских счетах и невозможности их пополнить.

"В целях обеспечения поддержки соотечественников, попавших в тяжелое положение за рубежом, прошу рассмотреть возможность отправки исходящих и входящих СМС-сообщений и осуществления входящих голосовых вызовов для абонентов, находящихся в международном роуминге без взимания платы, в том числе при отрицательном балансе абонентских счетов", - говорится в письме главы Минкомсвязи.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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