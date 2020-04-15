Ростуризм предложил отменить НДФЛ на зарплаты в туротрасли в период простоя предприятия

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ростуризм в качестве поддержки туристической отрасли РФ в условиях пандемии коронавируса предлагает ряд налоговых послаблений, включая отмену начисления НДФЛ на зарплаты сотрудников в период простоя предприятия. Об этом говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко (есть в распоряжении ТАСС).

"В целях снижения негативных последствий текущей кризисной ситуации на отрасль туризма в РФ представляется необходимым рассмотреть следующие антикризисные меры государственной поддержки отрасли: отменить начисления социальных выплат с фонда оплаты труда на период от шести месяцев; отменить начисление НДФЛ на зарплаты сотрудников в период простоя предприятия", - говорится в письме.

Ростуризм также предлагает утвердить комплекс мер по льготному рефинансированию кредитов для инвесторов гостинично-туристской отрасли и годовую "арендную амнистию" для гостиниц и туристических предприятий, арендующих госимущество.