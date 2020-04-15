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Мантуров сообщил, что совещание у Путина по поддержке автопрома запланировано на 22 апреля

Ранее в Минпромторге сообщили, что увеличили финансирование программ льготного автокредитования до 10,5 млрд рублей и запустили программа льготного лизинга

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ и автопроизводители подготовили меры по поддержке автомобильной промышленности, совещание у президента РФ Владимира Путина на эту тему состоится 22 апреля, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса на базе ситуационного центра "Единой России".

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"Что касается автопрома, [губернатор Нижегородской области] Глеб Сергеевич [Никитин] обозначил эту проблему, мы будем выносить это на отдельное совещание президенту сейчас. Предварительно оно стоит на 22-е число. Конечно же, те меры поддержки, которые сейчас уже проработаны нами с коллегами из автопрома, возможно, то, что сейчас озвучено, будут предложены президенту для рассмотрения", - сказал Мантуров.

В среду Путин сообщил, что намерен в ближайшее время обсудить меры поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения и других отраслей.

Ранее Минпромторг сообщил, что увеличил финансирование программ льготного автокредитования с 5 млрд до 10,5 млрд рублей, также запущены программа льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей и стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей. В середине марта правительство разрешило автопроизводителям по согласованию с государственными заказчиками изменять сроки исполнения контрактов без предъявления к ним штрафных санкций. Также Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, заключивших специнвестконтракты, на декабрь 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом.

По данным газеты "Коммерсантъ", Ассоциация европейского бизнеса обратилась в правительство с просьбой о поддержке автопроизводителей, предложив перенести внедрение дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор на 2021 год и пересмотреть ее параметры в новых экономических условиях. Также ассоциация предложила заморозить ставки по утильсбору до 2023 года.

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