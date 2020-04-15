Добыча нефти в США за неделю упала на 100 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Добыча нефти в США продолжает снижаться - за период с 4 по 10 апреля суточная добыча упала на 100 тыс. баррелей, до 12,3 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С начала февраля добыча нефти в США держалась на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше.

Неделей ранее производство нефти в стране упало до 12,675 млн баррелей в сутки.

При этом с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с 19 июля 2019 года падение добычи нефти - тогда она за неделю рухнула на 600 тыс. баррелей в сутки.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 9,5% - до 11,76 млн баррелей в сутки. При этом в 2021 году добыча снизится еще на 700 тыс. баррелей - до 11,03 млн баррелей в сутки, ожидает ведомство.

Соглашение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Мексика, которая не согласилась с предложенной квотой в 400 тыс. баррелей в сутки, снизит добычу лишь на 100 тыс. баррелей. Часть недостающего объема обещали восполнить США.

В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

Помимо этого, США могут снизить добычу на 2-3 млн баррелей в сутки, говорил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.