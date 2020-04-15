Цена нефти Brent теряет более 8%

ТАСС, 15 апреля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне $27,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:10 мск.

В свою очередь нефть марки WTI дешевеет на 4,93% и торговалась на уровне $26,05 за баррель.

К 18:23 мск нефть Brent немного замедлила снижение, торговалась по $27,35 за баррель (7,6%), а сорт WTI - по $25,97 за баррель (-5,2%).

Нефтяные котировки в среду ускорили падение после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА). По данным МЭА, спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавируса на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. В агентстве также прогнозируют падение объемов переработки нефти на 7,6 млн баррелей в сутки в текущем году - до 74,4 млн баррелей.