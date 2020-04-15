Минэнерго не исключает возможность пересмотра инвестпрограммы "Россетей"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минэнерго не исключает пересмотра инвестиционной программы естественных монополий на фоне спада экономической активности в стране в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Скорее всего, мы уж точно в оптимистичном, и попробуем в пессимистичном вариантах ту инвестпрограмму, которая была, по крайней мере, у нас по естественным монополиям запланирована, ее сократить", - сказал он.

Естественной монополией в электроэнергетике в РФ является электросетевая компания "Россети". Грабчак также отметил, что порядка 30% инвестиционной программы "Россетей" приходится на техподключение новых потребителей, которое из-за текущей ситуации на рынке может быть перенесено, что дает министерству и компании возможность для маневра в выборе приоритетных проектов для получения финансирования в текущих условиях.

"Мы понимаем, что техприсоединение, скорее всего, тоже будет немного сдвигаться в связи с тем, что заявители еще не буду готовы присоединяться (к электросетевой инфраструктуре - прим. ТАСС) в связи с той ситуацией, которая возникает. В том числе из-за спада экономической активности. Мы понимаем, что эти 30% инвестпрограммы - это тот промежуток, где мы можем варьировать, где можем выбирать, какие приоритеты для себя устанавливать", - пояснил замминистра.

Вместе с этим Грабчак подчеркнул, что инвестиционные программы компаний в части мероприятий, направленных на надежность энергоснабжения потребителей и будущего отопительного сезона, сокращаться не будут.

Проекты на Дальнем Востоке и в Крыму

Грабчак также сообщил, что финансирование проектов по созданию и расширению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Крыму не будет остановлено в результате снижения экономической активности в стране.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о проектах, финансируемых за счет бюджета или реализация которых находится под контролем государства. Таких проектов, по словам Грабчака, порядка 50.

"Там мы понимаем, что финансирование остановлено не будет, проекты будут реализовываться. Это Восточный полигон, это Дальний Восток, это продолжение проектов в Крыму и прочие проекты, которые в целом инфраструктуру выстраивают", - сказал он.

Он добавил, что доля таких проектов в инвестиционных программах компаний занимает порядка 50%.

"По всем остальным [проектам] мы компании попросили проиндексировать и понять, насколько эти проекты важные или неважные", - сказал Грабчак.