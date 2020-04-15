Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов. Об этом заявил в среду председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.

"И нам этот ответ необходимо будет обязательно дать", - добавил зампред Совбеза, отметив, что этот ответ "уже частично реализован" решениями, принятыми президентом РФ Владимиром Путиным. "Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться", - заключил Медведев.

"Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс - то есть, просто ничего нет", - сказал Медведев. Он отметил, что с этим столкнулась не только Россия, причем все государства "готовят свой ответ".

Он отметил, что нынешние меры господдержки - "это только начало работы". "Это, очевидно, не последние меры, которые нам придется обсуждать, а государству по ним принимать решения. Будем смотреть на ситуацию в динамике. Но самое главное - не упустить время для принятия таких решений, потому что оживлять что-то гораздо труднее, чем помочь тому или иному делу, пока оно еще теплится, пока еще предприятие работает", - заявил Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что ситуация в различных секторах экономики очень разная, "малый бизнес пострадал везде, системообразующие компании - в разных ситуациях, но в целом выход из этой эпидемии будет происходить, вполне вероятно, в разном скоростном режиме".

"Мы все задается вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог. Но мы должны сделать все, чтобы те решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, в настоящий момент находящихся в очень сложных условиях", - указал Медведев.

Роль партии

Говоря о вкладе "Единой России" в эту работу, председатель партии заверил, что единороссы будут отслеживать ситуацию. "А по итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя президента", - добавил он.

Медведев попросил секретаря генсовета партии Андрея Турчака подготовить обзор предложений, озвученных на встрече с представителями бизнеса, "чтобы и этими размышлениями, и уже принятыми решениями и предложениями обладали все коллеги [по партии] в регионах, потому что там значительная часть работы и ведется". Турчак ответил, что единороссы в настоящее время собирают лучшие региональные практики, чтобы обобщить их, представить Медведеву и направить в правительство.

Обращаясь к руководителю фракции единороссов в Госдуме Сергею Неверову, Медведев сказал, что все эти упомянутые предложения с некоторыми дополнениями, которые будут сформулированы на партийном уровне, будут переданы в нижнюю палату парламента для принятия необходимых решений. Неверов ответил, что депутаты "готовы к оперативной работе".