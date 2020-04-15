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Пандемия коронавируса нового типа

Резервный фонд правительства Ивановской области вырос на 1 млрд рублей

Средства пойдут на непредвиденные расходы по профилактике и устранению последствий пандемии коронавируса

ИВАНОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Резервный фонд правительства Ивановской области увеличился на 1 млрд рублей - до 1,3 млрд рублей. Средства могут быть использованы для борьбы с коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба Ивановской областной думы.

"В результате внесенных изменений расходная часть областной казны возросла до 49,7 млрд рублей. Резервный фонд правительства Ивановской области увеличен до 1,3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба спикера областной думы Марину Дмитриеву.

По ее словам, средства предусмотрены для осуществления непредвиденных расходов по профилактике и устранению последствий пандемии коронавируса, в частности, по созданию дополнительных мест в больницах, приобретению медицинского оборудования.

"Средства резервного фонда также могут быть направлены на поддержку предпринимательства, наиболее пострадавших отраслей экономики", - добавила Дмитриева.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. В Ивановской области коронавирусом заболели 121 житель региона, восемь человек выздоровели.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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