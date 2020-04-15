СМИ: Эквадор прекращает экспорт нефти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 апреля. /ТАСС/. Эквадор приостановит экспорт нефти в связи с тем, что запасы этого сырья в стране почти закончились. Об этом сообщил в среду портал Ecuador en vivo со ссылкой на главу государственной нефтяной компании Petroecuador Пабло Флореса.

По его словам, последние 360 тыс. из 2,5 млн баррелей нефти, хранившихся в порту Балао на момент аварии на нефтетранспортной системе страны 7 апреля, будут отправлены в четверг, после чего поставки будут прерваны и возобновятся только после восстановления трансэкваторианской системы нефтепроводов (SOTE). Как уточняет портал, глава компании полагает, что это может произойти до конца месяца. Предварительная стоимость восстановительных работ оценивается в $2 млн.

Ранее во вторник глава министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора Рене Ортис заявил, что работа нефтепроводов, поврежденных оползнем, должна быть восстановлена к началу мая. Удар стихии привел к парализации добычи нефти в Амазонском регионе и объявлению форс-мажора по экспортным контрактам. При этом власти не ожидают дефицита топлива на внутреннем рынке в связи со значительным снижением спроса.

SOTE ежедневно перекачивает порядка 360 тыс. баррелей нефти. Пропускная способность OCP составляет около 450 тыс. баррелей в сутки, однако до момента аварии, как отмечает агентство Reuters, эта сеть нефтепроводов не была загружена полностью.

Эквадор, запасы нефти которого оцениваются в 8,3 млрд баррелей, прекратил участие в ОПЕК с 1 января 2020 года. Республика была членом организации с 1973 года с перерывом с 1992 по 2007 год. Ежедневно в стране добывается около 530 тыс. баррелей нефти.