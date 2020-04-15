Нобелевский лауреат назвал низкую цену нефти угрозой развития альтернативной энергетики

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Низкие цены на нефть могут стать угрозой для развития альтернативных источников энергии в будущем, поскольку в этом случае спрос на чистую энергию снизится из-за более высоких издержек внедрения. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг в интервью президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилеву.

"Я думаю, что это (снижение цен на нефть - прим. ТАСС) - одна из самых больших проблем. Если цена на нефть будет падать такими же темпами, как падает в настоящий момент, то стимулы для перехода на электромобили или электрификацию транспорта пострадают", - сказал он.

По мнению Рае Квон Чунга, страны выделяют неоправданно много средств на субсидирование добычи ископаемого топлива. Они в три раза превышают объем субсидий на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Рае Квон Чунг призвал к отказу от субсидирования добычи ископаемого топлива. Однако, по словам нобелевского лауреата, страны G20 до сих пор не предприняли никаких действий для решения этого вопроса.

Рае Квон Чунг считает, что развитие ВИЭ будет затруднено еще и тем обстоятельством, что после окончания пандемии коронавируса большинство предприятий будут зависеть в большей степени от ископаемого топлива, а не от чистой энергии. Однако, если цена нефти вернется к отметке в $60-70 за баррель, то спрос на альтернативную энергетику вновь вырастет.

Рае Квон Чунг также упрекнул правительства стран мира в "подстраивании" своих налоговых систем под добывающие отрасли. Подобное законодательство не создает достаточно стимулов для развития ВИЭ и чистой энергии, заключил он.

По последним данным, цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне теряет более 8% и торгуется на уровне $27,18 за баррель.