Apple представила новый бюджетный iPhone SE

ТАСС, 15 апреля. Американская корпорация Apple представила в среду обновленную версию бюджетного смартфона iPhone SE. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Устройство, внешне похожее на модель iPhone 8, оснащено кнопкой "Домой" со сканером отпечатка пальца, размер дисплея составит 4,7 дюйма. В смартфоне установлена камера с разрешением 12 мегапикселей.

Работать телефон будет на базе процессора A13 Bionic, установленного на моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Новинка представлена в трех цветах - черном, белом и красном.

В телефоне есть функция беспроводной зарядки, также можно использовать две сим-карты (одна физическая и одна виртуальная - технология eSim).

Цена устройства в США составит от $399, предзаказ на него стартует 17 апреля. В России цена iPhone SE будет начинаться от 39 990 рублей за версию с 64 гб памяти, предзаказ можно оформить с 23 апреля.