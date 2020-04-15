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Энергетики могут получить поддержку при продолжительном падении спроса на электроэнергию

В самом худшем случае спрос на электроэнергию в стране снизится на 15%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Энергокомпании РФ смогут претендовать на получение государственной поддержки только в случае продолжительного снижения потребления электроэнергии, которое повлечет значительное уменьшение валовой выручки предприятий. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Пока, по его словам, ситуация с энергопотреблением в России складывается по оптимистичному сценарию, в котором небольшое снижение энергопотребления не может оказать существенного влияния на финансовое положение и инвестиционные программы компаний.

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"Господдержка возможна в каких-то объемах при пессимистичном и шоковом сценариях. Меры господдержки - это, в первую очередь, наверное, снижение процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств на реализацию инвестиционных программ, ремонтных программ, на хозяйственную деятельность энергокомпаний", - сказал замминистра.

Сценарии развития ситуации

Минэнерго разработало три сценария развития ситуации на рынке электроэнергетики. При самом неудачном развитии событий спрос на электроэнергию в стране в этом году снизится на 15%.

"Прогнозируем до конца года разные сценарии. Сценарий есть оптимистичный, по которому пока мы двигаемся; есть сценарий пессимистичный, когда мы считаем, что потребление восстановится, скорее всего, к концу года. И есть сценарий шоковый, когда мы считаем, что потребление порядка -15% от прошлогоднего будет до конца года продолжаться", - сказал он.

Грабчак отметил, что при оптимистичном сценарии развития ситуации валовая выручка энергокомпаний снизится на 2%, что не повлияет на реализацию их ремонтных и инвестиционных программ. При пессимистичном сценарии валовая выручка компаний может упасть по итогам 2020 года на 8%. При шоковом сценарии валовая выручка энергетических компаний может снизиться на 12%.

Вместе с тем, по последним данным, в энергосистеме Дальнего Востока был зафиксирован рост энергопотребления, отметил Грабчак. Он связал это в том числе с возобновлением поставок товаров в Китай.

Вместе с этим снижение продолжается в ряде других регионов РФ - Москве, Московской области и на Северо-Западе страны. Ранее "Системный оператор" сообщал, что на второй нерабочей неделе темпы снижения энергопотребления в этих энергосистемах усилились в сравнении с первой нерабочей неделей.

Грабчак добавил, что самое большое снижение спроса среди промышленных предприятий было продемонстрировано автозаводами (порядка 16%), которые на некоторое время приостанавливали свою работу из-за коронавируса.

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