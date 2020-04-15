Глава МЭР заявил, что кабмин обсуждал изменение принципа уплаты НДС, но решил не менять

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждало идею вернуть существовавший до 2006 года принцип уплаты НДС "по оплате" товара. Однако механизм решили не менять, так как это может нарушить цепочку платежей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе онлайн-совещания "Единой России" с представителями бизнеса.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил вернуть прежний порядок уплаты НДС вместо применяемого теперь принципа "по отгрузке". По его словам, бизнес-омбудсмены в регионах все чаще фиксируют заявления о неплатежах со стороны покупателей за полученные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Уплата НДС "по оплате" выгодна тем, что в случае, если покупатели систематически задерживают оплату или же им предоставляется большая отсрочка, то обязанность по уплате НДС наступает после оплаты товара.

"Действительно, есть проблема НДС. <...> Но коллеги, иначе у нас начнут рваться цепочки платежей. Он же у нас платится по начислениям. Многие предприниматели говорят - давайте сделаем по отгрузке. На сегодняшний момент по факту НДС уже вошел к ним. Это, по большому счету, не их деньги, это деньги уже бюджетные и их надо заплатить, иначе порвется цепочка дальше. Обсуждалась эта тема, глубоко обсуждалась. Но абсолютно сознательно [принято] решение НДС не трогать", - заявил Решетников.