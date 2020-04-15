Кабмин в мае подготовит предложения по поддержке радиоэлектронной отрасли

"Сейчас будем формировать все необходимые меры для того, чтобы выйти с конкретными предложениями, в первую очередь, конечно, это вопросы финансирования, где-нибудь в мае месяце", - сказал он по итогам совещания Путина с кабмином, на котором обсуждалось в том числе развитие радиоэлектронной отрасли.

"Это, безусловно, бюджетная и внебюджетная поддержка, которая должна быть кратно увеличена, инвестиции в эту отрасль", - добавил вице-премьер. Он отметил, что РФ отстает от ведущих стран по инвестициям в это направление в десятки раз. "Поэтому нужно будет обязательно найти эти средства и потратить их на важные направления, связанные с развитием производства, инфраструктуры, дизайн-центров и разогревания рынка" - сказал Борисов.

По его словам, Путин и правительство обсудили вопросы нетарифного регулирования, налоговых преференций, таможенных, тарифных послаблений для стимулирования притока частных инвестиций в отрасль. "Безусловно, обсуждались и вопросы формирования новых рыночных ниш, которые должны являться драйвером этой отрасли. Со стороны государства, конечно, здесь могут быть предприняты нужные усилия, чтобы сформировать новые рынки. Вот по этим направлениям мы двигаемся", - отметил Борисов.