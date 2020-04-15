Депутат Госдумы пожаловался ЦБ, Мишустину и Грефу на действия Сбербанка

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Александр Якубовский пожаловался на то, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка, что является нарушением установленных правил и поручений президента РФ. Соответствующие письма (есть в распоряжении ТАСС) парламентарий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и президенту Сбербанка Герману Грефу.

Депутат попросил глав кабмина и ЦБ сформировать единый перечень требований к получателям таких беспроцентных кредитов, так как, по его мнению, нынешние механизмы их выдачи практически не работают.

"В мой адрес поступают обращения от руководителей и собственников субъектов МСП, которые хотели бы при помощи ПАО "Сбербанк" воспользоваться кредитным продуктом, направленным на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы, однако сталкиваются с отказом, даже несмотря на открытые расчетные счета в ПАО "Сбербанк". Основанием для отказа, как поясняют сотрудники Сбербанка, является отсутствие у субъекта МСП зарплатного проекта в ПАО "Сбербанк", открытого до 1 апреля 2020 года. Таким образом, крупнейшая кредитная организация в России, 50% акций которой принадлежит правительству РФ, реализовывает поручение президента так, как выгодно ей", - заявляет депутат в письме главе кабмина РФ.

В другом письме, на имя главы Сбербанка, парламентарий просит изменить правила выдачи беспроцентных кредитов так, чтобы на них могли претендовать все субъекты МСП.

ТАСС направил запросы в Сбербанк, ЦБ и пресс-службу правительства РФ.

Ранее в Банке России ранее сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% годовых малому и среднему бизнесу на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми такое право получили Сбербанк и ВТБ, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу, позже к ним присоединились МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие". В Сбербанке также сообщали о том, что кредитом могут воспользоваться только зарплатные клиенты кредитной организации.