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"Роснефть" в рамках buyback выкупила еще 1 млн акций

Компания также выкупила 22 994 глобальных депозитарных расписок

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций, приобрела за сутки ещё 1 млн обыкновенных акций и 22 994 глобальных депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается в порядка $4,5 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в распоряжении "РН-Капитала" находятся 11 287 180 обыкновенных акций и 6 240 755 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.

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