В ЦБ отметили важность международной кооперации в восстановлении мировой экономики

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международная кооперация сыграет заметную роль в восстановлении мировой экономики после пандемии коронавируса, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева по итогам онлайн-встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.

Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

"Обсуждение финансовой повестки "двадцатки" строилось вокруг тех инструментов, которые министерства финансов и центральные банки могут предложить для смягчения последствий эпидемии. Все страны уже принимают масштабные меры поддержки экономик и будут их расширять, международная кооперация также будет играть заметную роль в восстановлении после пандемии", - отметила Юдаева.

По ее словам, ЦБ поддерживает утвержденный "двадцаткой" план действий (G20 Action Plan).

"План предполагает координацию международных усилий, поддержку населения и бизнеса (в особенности малого и среднего предпринимательства), сохранение доступности финансовых услуг, мониторинг уязвимостей, глобальный обмен информацией и опытом, обеспечение свободной торговли. Меры, которые мы уже принимаем, по духу близки этому плану, соответствуют особенностям нашей экономики", - подчеркнула Юдаева.

По итогам онлайн-встречи министры финансов и управляющие центральных банков стран G20 договорились принимать все необходимые меры для предотвращения долгосрочного влияния пандемии коронавируса на мировую экономику, делиться актуальной информацией и опытом по борьбе с эпидемией, минимизировать негативные побочные эффекты и риски второй волны заражений.