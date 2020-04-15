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Пандемия коронавируса нового типа

В ЦБ отметили важность международной кооперации в восстановлении мировой экономики

В Банке России также заявили о поддержке утвержденного "двадцаткой" плана действий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международная кооперация сыграет заметную роль в восстановлении мировой экономики после пандемии коронавируса, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева по итогам онлайн-встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.

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"Обсуждение финансовой повестки "двадцатки" строилось вокруг тех инструментов, которые министерства финансов и центральные банки могут предложить для смягчения последствий эпидемии. Все страны уже принимают масштабные меры поддержки экономик и будут их расширять, международная кооперация также будет играть заметную роль в восстановлении после пандемии", - отметила Юдаева.

По ее словам, ЦБ поддерживает утвержденный "двадцаткой" план действий (G20 Action Plan).

"План предполагает координацию международных усилий, поддержку населения и бизнеса (в особенности малого и среднего предпринимательства), сохранение доступности финансовых услуг, мониторинг уязвимостей, глобальный обмен информацией и опытом, обеспечение свободной торговли. Меры, которые мы уже принимаем, по духу близки этому плану, соответствуют особенностям нашей экономики", - подчеркнула Юдаева.

По итогам онлайн-встречи министры финансов и управляющие центральных банков стран G20 договорились принимать все необходимые меры для предотвращения долгосрочного влияния пандемии коронавируса на мировую экономику, делиться актуальной информацией и опытом по борьбе с эпидемией, минимизировать негативные побочные эффекты и риски второй волны заражений.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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