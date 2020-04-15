Регулятор Техаса и компании США выступили за сокращение добычи нефти в штате

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Железнодорожная комиссия Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) и американские компании сошлись во мнении о необходимости принять меры по сокращению добычи нефти в этом американском штате в виде исключения из принципа свободного регулирования сектора. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала CNBC председатель регулятора Техаса Уэйн Кристиан.

Его попросили подвести итоги состоявшегося во вторник открытого заседания железнодорожной комиссии, в ходе которого свое мнение высказали представители около 50 компаний, начиная от Exxon Mobil и Occidental Petroleum и заканчивая Pioneer Natural Resources, Parsley Energy и Marathon Oil. "Было высказано множество точек зрения и множество сомнений. Я считаю, что мы сошлись во мнении о необходимости что-то предпринять", - ответил Кристиан, напомнив о том, что обсуждавшийся вопрос целесообразности сокращения добычи нефти в Техасе затрагивает позиции США в качестве ведущего в мире экспортера энергоносителей по отношению к России и Саудовской Аравии.

"Мы вчера [на заседании] убедились в отчаянном положении [нефтегазовой] отрасли, в которой сотни тысяч человек потеряют работу, если мы не стабилизируем ситуацию и не придем к ним на помощь", - продолжал председатель регулятора. "Мы рассматриваем все [озвученные] опции. Никакого решения не было принято и не будет принято, пока мы втроем не придем к какому-то общему знаменателю", - информировал Кристиан, имея в виду остальных двух членов комиссии Райана Ситтона и Кристи Креддик. При этом Кристиан не скрыл, что готов прислушаться к мнению Ситтона, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy о необходимости сократить производство в Техасе, на который приходится 40% всей добычи нефти в США.

Глава регулятора также заявил о необходимости вырабатывать итоговое решение совместно с более представительным органом - комиссией, регулирующей освоение нефтегазовых ресурсов 31 американского штата и Канады. "Нам требуется сотрудничество с их стороны и со стороны федерального правительства США. Мы должны действовать подобно единой нации, только в экономическом плане, против сил в мире", - отметил он, сравнив действия ОПЕК с атакой на производителей американской сланцевой нефти.

На заседании регулятора, которое проходило в режиме телеконференции и длилось более десяти часов, обсуждался факт наличия "загрязнения": является ли оно результатом добычи, превышающей рыночный спрос, и можно ли решить проблему путем пропорционального распределения добычи. В кодексе природных ресурсов Техаса прописано, что добыча, хранение или транспортировка нефти при таких условиях, что она представляет собой загрязнение (в частности, добыча нефти сверх транспортных или рыночных мощностей или разумного рыночного спроса), запрещены.

Доля США в сокращении

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ после напряженных переговоров заключили соглашение о сокращении добычи. На экстренном заседании они договорились о снижении объемов всеми 23 государствами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей. Еще ряд государств, которые ранее не входили в периметр сделки, - США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие - снизят добычу на 5 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго РФ сообщил ТАСС о том, что ожидаемое снижение добычи нефти США составит 2-3 млн баррелей в сутки. Оно будет учитываться сверх общей квоты стран ОПЕК+ и будет носить добровольный и органический характер.