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Пандемия коронавируса нового типа

Ярославская область направит более 500 млн рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

В частности, субъекты малого бизнеса, работающие в пострадавших отраслях, освободят от налога на имущество и транспортного налога

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Ярославской области разработали меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, на их реализацию правительство региона направит более 500 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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Ранее в среду уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сказал, что шесть регионов России оказались наименее активны в мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с коронавирусом. По его словам, речь идет о Ярославской области, Ставропольском крае, Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республике, Вологодской и Владимирской областях.

"Правительство области совместно с бизнес-сообществом и при поддержке партии "Единая Россия" подготовили меры поддержки на региональном уровне, которые не дублируют, а дополняют федеральные. Всего правительство области направит на реализацию мер более полумиллиарда рублей", - сказал Миронов. По словам губернатора, поддержка будет оказываться только предприятиям пострадавших отраслей и при условии сохранения рабочих мест. "Над этими мерами мы работали в течение нескольких недель, как только стало ясно, что карантинные мероприятия затягиваются, и ущерб для ряда предприятий становится довольно значительным", - добавил Миронов.

Губернатор сообщил, что для предпринимателей пострадавших отраслей предусмотрено снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников. Органам местного самоуправления рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей.

Также субъекты малого бизнеса, работающие в пострадавших отраслях, будут освобождены от налога на имущество и транспортного налога. Власти региона приняли решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на 100 млн. рублей, условия выдачи микрозаймов будут упрощены. Количество предприятий, которые смогут воспользоваться мерами поддержки, в пресс-службе правительства области пока не уточнили.

В Ярославской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 39 человек. С начала пандемии в регионе выздоровело семь человек, в больницах остаются 32 пациента, их состояние удовлетворительное.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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