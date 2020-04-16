Девелоперы и металлурги просят о пересмотре решения по приостановке строительства в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение о приостановке строительных работ в Москве и Московской области, а также возможное продление этого режима может привести к негативным последствиям для девелоперов и металлургов - вплоть до возможного банкротства части девелоперов и остановки металлургических производств. Об этом говорится в коллективном письме Ассоциации застройщиков Московской области, Ассоциации инвесторов Москвы, Клуба инвесторов Москвы, представляющих интересы большинства строителей Москвы и области, и ассоциации "Русская сталь", объединяющих крупнейших производителей металлургической продукции в России, направленном в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина (копия есть в распоряжении ТАСС).

В письме застройщики и металлурги отмечают, что при условии продления указанного режима остановка строительных и ремонтных работ может привести "к комплексным, крайне негативным экономическим и социальным последствиям для металлургической, строительной, банковской и ряда иных смежных отраслей и населения", и просят премьера "оказать содействие в пересмотре данных решений и возобновлении строительных (ремонтных) работ, как минимум на тех объектах, где ведутся открытые работы по монолитному и панельному строительству с одновременным введением дополнительных противоэпидемиологических мер на объектах строительства (ремонта) и повышением степени ответственности работодателей за их нарушения".

"Считаем, что необходимо найти оптимальный баланс между сохранением экономической активности и мерами по обеспечению борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в письме. В приложении к письму указано, что со стороны девелоперов остановка работ может привести, среди прочего, к невозможности восстановления темпов строительства некоторыми девелоперами после отмены данных мер, возможным нарушениям технологии строительства, влекущим за собой серьезные задержки в реализации и безопасности строительных проектов, и снижению экономических показателей компаний с вероятным нарушением кредитных ковенант. Эти факторы, в свою очередь, способны привести к заморозке объектов строительства и банкротству части девелоперов.

Российские поставщики металлургической и трубной продукции строительного назначения, в свою очередь, могут столкнуться с существенным снижением продаж и поступления денежных средств, нарушением производственных циклов с вероятной остановкой непрерывных металлургических производств, снижением экономических показателей компаний, и так несущих потери из-за сокращения мирового и внутреннего потребления стали и другими последствиями, результатом которых может стать "остановка предприятий, по большей части входящих в список системообразующих, с высокой вероятностью банкротства вследствие нарушения дефолтных кредитных ковенант". На стройку приходится более 50% металлопотребления в России, при этом Москва и Московская область занимают наибольшую часть, подчеркивают авторы письма.

В Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснется только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.