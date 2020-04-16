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Путин проведет совещание по поддержке стройиндустрии

Минстрой уже разработал меры поддержки строительной отрасли и сферы ЖКХ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание о мерах поддержки строительной отрасли в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О том, что он намерен провести целый ряд таких встреч, посвященных проблемам наиболее пострадавших от пандемии отраслей, глава государства сообщил на регулярном совещании с членами правительства в среду.

"Завтра [16 апреля] посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии, в ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей", - отметил Путин. Он напомнил, что уже начал такую работу на прошлой неделе, обсудив трудности, с которыми столкнулись предприятия оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли. "В целом по каждому из базовых, опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности", - поручил президент правительству.

Минстрой РФ вместе с регионами уже начал соответствующую работу. Были разработаны меры поддержки строительной отрасли и сферы ЖКХ. Документ направлен в Минэкономразвития и после обсуждения с правительством РФ может быть включен во второй пакет антикризисных мер. Профильное министерство предлагает субсидировать процентные ставки и ипотеку, кредитные каникулы для застройщиков и компенсировать выпадающие доходы за услуги ЖКХ.

Также Минстрой предложил расширить список системообразующих строительных компаний России. По мнению министерства, в перечень смогут попасть застройщики, у которых объем текущего строительства составляет не менее 400 тыс. кв. метров, а выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год должна быть не меньше 10 млрд рублей. Статус системообразующей стройкомпании означает, что при выявлении критических проблем она может обратиться в правительственную комиссию за поддержкой, пояснял глава Минстроя Владимир Якушев.

В свою очередь, по расчетам аналитического центра института развития в жилищной сфере "ДОМ.PФ", если в качестве антикризисной меры будет субсидироваться ставка по ипотеке на жилье в новостройках на уровне 8% для кредитов, выданных в период с июня по декабрь 2020 года включительно, это позволит выдать 250 тыс. кредитов, привлечет в жилищное строительство 0,9 трлн рублей и позволит построить 12,5 млн кв. м жилья.

Ранее правительство уже ввело в связи с пандемией коронавируса ряд послаблений для застройщиков. Согласно постановлению российского кабмина, разрешено не включать в реестр проблемных объектов до 1 января 2021 года жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будет начисляться неустойка за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства. Минстрой РФ также продлит на год все разрешения на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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