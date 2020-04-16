Глава Petrobras усомнился в эффективности нового соглашения ОПЕК+

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 апреля. /ТАСС/. Глава бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras Роберту Кастелу Бранку сомневается в эффективности нового соглашения в формате ОПЕК+ как механизма, способного повлиять на повышение цены на нефть. Об этом он заявил в четверг в ходе вебинара, организованного Фондом Жетулиу Варгаса.

"ОПЕК пришла к соглашению, которое назвали историческим. Но лично я не верю в способность ОПЕК влиять на цены", - сказал Бранку.

По его мнению, недостатком достигнутых договоренностей является отсутствие внятного механизма контроля за их соблюдением, а также понимания того, какие санкции могут последовать за их нарушение. "Если посмотреть на прошлые соглашения в рамках ОПЕК, то мы увидим, что даже сама Саудовская Аравия их зачастую не соблюдала", - отметил глава Petrobras. По его словам, в современном мире естественный спрос является более весомым фактором в определении цены энергоресурсов.

Бранку также сообщил, что с прошлого года Petrobras готовился к тому, что цена на нефть может упасть ниже $40, однако более резкое снижение вынудило компанию дополнительно адаптироваться к новой рыночной реальности среди прочего, сократив объемы добычи. "В условиях кризиса мы продолжаем работать спокойно и уверенно, с тем, чтобы Petrobras пережила этот кризис и извлекла из него уроки", - заключил он.

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ после напряженных переговоров заключили соглашение о сокращении добычи. На экстренном заседании они договорились о снижении объемов всеми 23 государствами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.