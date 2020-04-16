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Объем выданных микрозаймов в России в начале апреля упал на 50%

На конец февраля было выдано 1,6 млн микрозаймов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Объем микрозаймов в РФ, выданных в начале апреля, снизился на 50% по отдельным направлениям по сравнению с мартом, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"По предварительным данным марта, объем выдачи микрозаймов снизился незначительно - в пределах 3% по сравнению с февралем 2020 года. Гораздо больший спад произошел в начале апреля, когда объем обращений за займом снизился по отдельным направлениям до 50% по сравнению с мартом", - отметили в БКИ.

На конец февраля было выдано 1,6 млн микрозаймов на общую сумму около 20 млрд рублей (на 12% больше, чем в феврале 2019 года), уточнили в "Эквифаксе".

"Микрофинансовые организации изначально работают с заметно более рискованным профилем заемщиков, поэтому их бизнес в большей степени может пострадать от режима самоизоляции и ожидаемого экономического спада. Очевидно, что МФО могут столкнуться с серьезным потоком обращений за реструктуризациями займов, что приведет к временному недополучению серьезной части их процентных доходов", - прогнозирует директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Михаил Доронкин.

Спрос вырастет, качество - упадет

В рейтинговом агентстве АКРА в ближайшие месяцы ожидают значительного снижения обращений за микрозаймами, поскольку онлайн-каналы продаж занимают лишь около трети от всех выдач в секторе. При этом в среднесрочной перспективе возможен рост спроса на микрозаймы, если располагаемые доходы населения окажутся под давлением.

"Не думаю, что статистика по качеству активов принципиально поменяется за март. Однако с течением времени объем проблемных микрозаймов будет расти. Текущие риски продолжительного спада в экономике могут быть особенно болезненными для населения, что с высокой долей вероятности окажет существенный негативный эффект на качество портфелей МФО", - указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", в условиях временного всплеска безработицы в стране из-за эпидемии коронавируса, стоит ожидать повышения спроса на заемные средства.

"Прежде всего, займы потребуются на неотложные нужды, а также на возможное покрытие платежей по уже имеющимся кредитам в банках, по которым пока не одобрили кредитные каникулы. Более того, возможный продолжительный период режима самоизоляции окажет поддержку наблюдавшимся ранее "взрывным" темпам роста онлайн-микрофинансирования в 2020 году. При этом офлайн-направления могут, наоборот, стать убыточными", - отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игорь Алексеев.

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