Эксперты: сотрудники индустрии красоты и ретейла оказались в зоне риска по потере работы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники индустрии красоты и здоровья, а также сферы услуг и непродуктового ретейла, в силу снижения востребованности, попали в зону риска потери работы в связи с кризисом, вызванным вынужденными нерабочими днями в России. При этом опрошенные ТАСС представители рекрутинговых компаний отмечают, что и после окончания пандемии нового коронавируса рынок услуг в целом может измениться и в большей степени перейти в онлайн.

Во всех российских регионах введен режим самоизоляции, однако во многих населенных пунктах он носит рекомендательный характер. С 30 марта по 30 апреля по всей стране объявлены нерабочие дни с сохранением зарплат работникам. Продолжают трудиться те люди, работа которых может выполняться в удаленном формате. Закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Не работают театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщили ТАСС в сервисе по подбору персонала "Работа.ру", самый большой удар от вынужденного простоя пришелся на непродуктовый ретейл, сферы туризма, красоты и здоровья, рестораны и кафе. Также работодатели оптимизируют затраты на таких специалистов как экономисты, рекрутеры, юристы, маркетологи. По данным "Работы.ру", в марте по сравнению с февралем больше всего - на 13% - спрос упал на соискателей в индустрии красоты. Количество предложений в сфере услуг сократилось на 7%, в агропромышленной отрасли - на 5%, а в маркетинге и рекламе - на 4%.

Партнер рекрутинговой компании Zoom Executive Search Дмитрий Мамаев также отмечает резкое сокращение деловой активности в ретейле, гостинично-ресторанном бизнесе, индустрии туризма, развлечений и спорта, авиа- и автоперевозках, классических форматах образования и деятельности по организации конференций и выставок. Переход большого количества офисных сотрудников на "удаленку" сейчас заставит компании больше ориентироваться на автоматизацию и эффективность, считает он. "В итоге мы получим большое количество сотрудников на "удаленке", сокращение количества малого и среднего предпринимательства, рост безработицы и потребность в переподготовке сотрудников. Сократится потребность в офисах и обслуживающих их бизнесах (клининг и т.п.)", - сказал Мамаев.

Занятость в продажах может также упасть в связи с тем, что многие предлагаемые услуги сейчас можно получить онлайн, добавил эксперт. "Произойдет упрощение организационных структур и процессов, так как продажи очень сильно уходят в онлайн. Плюс - мы увидим ускорение автоматизации ритейла (например, кассы самообслуживания), что высвободит большое количество одних из самых многочисленных профессий - кассиров и продавцов <...> В то же время возрастает спрос на специалистов по онлайн-продвижению, специалистов по трансформации бизнес-процессов и бизнес-моделей, специалистов по повышению эффективности и руководителей "антикризисного" типа, эта тенденция будет сохраняться и после окончания пандемии", - рассказал Мамаев.

Часть людей, потерявших работу в связи с кризисом, сможет переквалифицироваться и найти для себя временную подработку в тех отраслях, спрос на которые вырос. "Остаются отрасли, где спрос на новые кадры растет. В особенности это видно по рабочим специальностям, таким как курьеры и водители - спрос на таких специалистов вырос на 20% и 9%, соответственно", - отмечают в "Работе.ру". При том, что средняя зарплата курьеров по России составляет от 34,5 тыс. до 63,5 тыс. рублей в месяц, максимальная "вилка" в марте достигла 110-150 тыс. рублей.