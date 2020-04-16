Опрос: у 43% россиян выросли расходы на продукты во время самоизоляции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции внес коррективы в план питания каждого пятого россиянина, при этом у 43% российских граждан выросли расходы на продукты, говорится в исследовании Mail.ru, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый пятый участник опроса (22%) рассказал, что период самоизоляции внес изменения в его питание. Так, 56% чаще готовят дома, 12% сократили объем съедаемого, 14% добавили более здоровые продукты в свое меню. Однако <...> каждый третий признался (32%), что стал больше есть, не знают меры во вредных продуктах 11%", - говорится в результатах опроса.

Около 72% респондентов по-прежнему ходят в супермаркеты, 32% отправляют кого-то из членов семьи или партнера, заказывают все онлайн 9%. При этом, как свидетельствуют данные опроса, расходы на продукты почти у половины респондентов выросли - 24% опрошенных тратит чуть больше, чем до самоизоляции, 19% пожаловались на существенное увеличение суммы чека, треть опрошенных - 35% - не увидели изменений в этой строчке своего бюджета. По данным опроса, за один поход в магазин почти половина респондентов (49%) тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В сумму до 1 тыс. рублей укладываются 35%.

Респонденты также рассказали, из каких блюд сейчас состоит их рацион. Чаще всего россияне готовят мясо птицы (80%), супы (75%), овощные салаты (69%), блюда из яиц (67%) и каши (64%). "Большинству россиян важно, чтобы еда была обязательно вкусной и доставляла удовольствие - так ответили 62% опрошенных. Еще 40% считают, что надо готовить только то, что нравится близким, 36% настаивают на разнообразии, 22% важна скорость приготовления блюда, следят за калориями и составом блюд 20%", - говорится в материалах опроса.

Готовить россияне предпочитают или сами, что умеют (55%), или же пользуются кулинарными сайтами для поиска новых блюд (34%). Есть и те, кто экспериментирует самостоятельно - 19% полагаются на свой опыт и вдохновение. Опрос проводился с 8 по 13 апреля среди 2,9 тыс. пользователей кулинарного проекта Hi-chef компании Mail.ru.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики распространения коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена в России нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.