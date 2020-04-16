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Падение котировок акций отмечено на торгах в Гонконге

Индекс Hang Seng опустился до отметки 23 971

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 апреля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг проходят в условиях снижения основных котировок на фоне ухудшения корпоративной отчетности ряда компаний и ожиданий статических данных по экономике Китая за первый квартал. Индекс Hang Seng в середине утренней сессии опустился на 174 пункта (0,72%) - до отметки 23 971, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательной динамикой охвачены 42 из 50 "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Потери несут держатели активов, связанных с высокими технологиями, финансами, игорным бизнесом, торговлей. На 2,9% подешевели акции крупнейшего в КНР производителя компьютеров Lenovo Group, до 4,07 гонконгских долларов за бумагу.

В целом торги проходят довольно вяло. Как поясняют аналитики, многие трейдеры заняли сейчас осторожный подход в ожидании официальных данных по темпам экономического роста Китая за первый квартал года, которые будут объявлены в пятницу. Внимание инвесторов также будет приковано к статистике по промышленному производству и розничным продажам в стране в условиях пандемии коронавируса.

Теги
Китай
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