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Tesla открывает в Китае свой первый в мире интернет-магазин на платформе Tmall

Магазин компании будет предоставлять клиентам услуги по послепродажному обслуживанию автомобилей

ШАНХАЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Автопроизводитель Tesla открывает свой первый в мире интернет-магазин на электронной торговой платформе Tmall, принадлежащей Alibaba. Об этом сообщает в четверг шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал".

Фирменный магазин компании будет предоставлять клиентам услуги по послепродажному обслуживанию автомобилей, а также торговать запчастями и дополнительными комплектующими для производимых в стране моделей. На платформе будет доступна опция предварительной записи для прохождения тест-драйва на электромобилях Model S, Model X и Model 3.

Единственный за пределами США завод по сборке электромобилей Tesla находится в Китае. Соглашение о строительстве расположенного в районе Линьган недалеко от Шанхая предприятия было подписано в июле 2018 года.

Строительство завода находится на завершающей стадии, первые сборочные линии уже запущены. Tesla планирует постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
СШАКитайМаск, Илон
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