Роскачество обнаружило в творожной массе кишечную палочку и плесень

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роскачество накануне Пасхи провело исследование творожной массы и обнаружило в некоторых образцах кишечную палочку и плесень. Об этом говорится в сообщении организации.

Проверку Роскачества прошла творожная масса с изюмом 19 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок - вся продукция отечественного производства. Стоимость массы составляла от 22 до 60 рублей за 100 г продукции. Программа испытаний состояла из 67 показателей.

"В продукции нескольких торговых марок эксперты Роскачества зафиксировали нарушения по безопасности. Так, в творожной массе одного бренда были обнаружены группы бактерий кишечной палочки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты выявили превышения по содержанию плесени в товарах пяти торговых марок. Помимо этого, в творожной массе одной торговой марки было обнаружено повышенное содержание свинца. В Роскачестве также сообщили о том, что образцы творожной массы были исследованы на содержание 27 наименований антибиотиков, обнаружены следы препаратов в двух товарах: в одном - клоксациллина, в другом - линкомицина. При этом, как подчеркнули эксперты, обнаруженные количества не превышают границы, установленные техническим регламентом.

Данные исследования показали: вся исследованная продукция оказалась "свободна" от консервантов и крахмала. Также все образцы творожной массы изготовлены из творога без добавления растительных жиров. Лишь у одной торговой марки количество белков, жиров и углеводов, указанных на маркировке, соответствовало реальному, у продукции остальных брендов содержание жира было либо больше, либо меньше заявленного. Масса нетто соответствует указанной маркировке у всех товаров, кроме одного.

Кроме того, в двух из исследованных товаров эксперты обнаружили излишки сыворотки, в связи с чем в их вкусе отмечены прогорклость, повышенная кислотность, мучнистость.