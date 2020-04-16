Синдзо Абэ отказывается от 30% своей зарплаты в знак солидарности с населением

"Премьер-министр, - сказал он, - уже возвращает в бюджет 30% своей зарплаты и премиальных. Министры кабинета - по 20%. Я слышал, что этот вопрос обсуждают и депутаты парламента".

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены его правительства добровольно возвращают в казну соответственно по 30% и 20% своих зарплат и бонусов в порядке солидарности с финансовыми тяготами населения. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в ответ на вопрос, не собираются ли министры поделиться своими доходами с простыми гражданами на фоне экономических проблем, связанных с распространением нового коронавируса.

Правящие и оппозиционные партии Японии еще 14 апреля договорись сократить зарплаты членов обеих палат парламента на 20% в знак солидарности с гражданами страны, переживающими падение доходов из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать в течение года. Соответствующий законопроект предполагается вскоре внести на утверждение в парламент.

Депутаты обеих палат в месяц получают по ¥1,294 млн (почти $12 тыс.) каждый. Средства, полученные путем урезания зарплат парламентариев, пойдут на компенсации и выплаты населению в связи с потерями от различных ограничений, связанных с распространением инфекции.

Ежемесячная зарплата премьер-министра Японии составляет чуть больше ¥3,3 млн (примерно $30,5 тыс.). Заработная плата японского министра - ¥2,45 млн ($22,7 тыс.). Таким образом, глава правительства добровольно отказывается почти от миллиона иен в месяц, что составляет примерно $9,3 тыс. На передачу части зарплаты в пользу населения члены правительства пошли еще в 2011 году, когда северо-восток главного японского острова Хонсю серьезно пострадал от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1".

К настоящему времени в Японии зафиксировано более 9,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 190 человек. В тяжелом состоянии находятся свыше 170 пациентов. В Токио и ряде других префектур введен режим чрезвычайной ситуации с закрытием многочисленных торговых, общественных и культурных объектов, что привело к падению доходов заметной части населения.