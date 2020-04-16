РЖД могут рассмотреть возможность удаленной работы для части сотрудников после пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) считают целесообразным рассмотреть возможность организации удаленной работы для части сотрудников после нормализации эпидемиологической ситуации, сообщил в интервью корпоративной газете "Гудок" заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Шаханов.

"Совсем недавно такой массовый дистанционный труд был для компании непривычным. Поэтому, переведя сотрудников на удаленные рабочие места, нам пришлось быстро адаптироваться под новые формы взаимодействия, прорабатывать онлайн-способы постановки задач и контроля их выполнения. С одной стороны, перевод на удаленные рабочие места - это вынужденная мера, с другой - возможность посмотреть на дистанционную работу по-новому. Считаю, что после нормализации обстановки будет целесообразно по решению руководителей подразделений сохранить для части сотрудников возможность работать удаленно, конечно, при условии соблюдения технологии производственных процессов", - сказал топ-менеджер РЖД.

По словам Шаханова, на сегодняшний день удаленно работают около 97 тыс. сотрудников компании. Фактически все филиалы и полигоны железных дорог перевели на удаленные рабочие места более половины всех специалистов и руководителей, функционал которых связан с работой на компьютере.

"Критерий в 50% был определен для того, чтобы, если кто-то заболеет и на карантин будут отправлены все, кто с ним контактировал, мы могли оперативно вывести на рабочие места здоровых сотрудников", - пояснил замглавы РЖД.

Шаханов напомнил, что сокращение персонала холдинга на данный момент приостановлено.