РЖД могут рассмотреть неполную занятость сотрудников как альтернативу увольнениям

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. РЖД могут рассмотреть вариант перевода части сотрудников на неполный рабочий день как альтернативу увольнениям на фоне отмены большого количества поездов во внутрироссийском и международном сообщениях и падения грузовой базы, рассказал в интервью газете "Гудок" заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Шаханов.

"Применение режимов неполной занятости как альтернативы увольнению предусмотрено пунктом 4.19 коллективного договора ОАО "РЖД" на 2020-2022 годы. Эта мера себя оправдала, позволяя пережить кризисные явления, которые случались ранее. Перечень работников подразделения, продолжительность применения режимов неполной занятости зависит от экономических показателей филиалов. При этом должна быть обеспечена стабильная работа железнодорожного транспорта", - отметил Шаханов.

По его словам, экономическая ситуация и в сфере грузовых, и в сфере пассажирских перевозок крайне усложнилась на фоне пандемии коронавируса.

"Ситуация сейчас очень сложная, экономика существенно изменилась, предприятия закрыты на карантин, а это значит - грузовая база уменьшилась. Государство просит всех граждан по возможности оставаться дома - поток пассажиров снизился, отменен целый ряд поездов внутри страны. Международное сообщение вообще закрыто. Часть персонала в связи с этим остается незадействованной. В этих условиях важно: первое - максимально защитить здоровье сотрудников и их семей, второе - сохранить квалифицированные кадры для тех времен, когда ситуация изменится к лучшему", - сказал замглавы компании.

Ранее РЖД сообщили о переводе части сотрудников на дистанционную работу. По словам Шаханова, сейчас удаленно работают около 97 тыс. сотрудников.