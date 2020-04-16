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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Эксперты назвали четыре причины падения цены нефти после заключения новой сделки ОПЕК+

Среди них - малый объем сокращения, объявление Саудовской Аравией о новых скидках, недоверие к выполнению участниками взятых обязательств и отсутствие начала фактического снижения добычи

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Цена на нефть на этой неделе продолжает падать, несмотря на решение стран ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн баррелей с мая 2020 года: стоимость фьючерса марки Brent упала ниже $28  за баррель и продолжает постепенно сдавать позиции, несмотря на объявленные рекордные объемы сокращения. Опрошенные ТАСС эксперты назвали четыре основные причины такой пессимистичной реакции рынка на сделку ОПЕК+: малый объем сокращения, объявление Саудовской Аравией новых скидок, недоверие к выполнению участниками взятых обязательств и отсутствие начала фактического снижения добычи.

Первая причина: сокращать нужно было больше

Аналитики заметили, что основная причина падения цены заключается в том, что сделка ОПЕК+ не покрывает избытка предложения, который может составлять от 15 до 20 млн баррелей в сутки или даже выше (например, по оценке Rystad - 28 млн б/с). Даже при полном соблюдении условий сделки нефтехранилища все равно полностью заполнятся к середине лета и эти запасы будут продолжать давить на рынок на протяжении всего 2020 года.

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"Новая сделка ОПЕК+ не покрывает избытка предложения. Динамика цены будет зависеть в основном от динамики снятия карантинных ограничений. Все остальные факторы - менее значимы", - сказал советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

"Те объемы, которые были озвучены, покрывают только половину падения спроса. Что касается других стран, которые обещали сокращать (США, Канада, Бразилия, Норвегия и ряд других - прим. ТАСС), то у них нет жесткого регулирования рынка", - добавил аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Вторая причина: распродажа от Саудовской Аравии

Падение цены во многом связано и с заявлением Саудовской Аравии, которая объявила о новых скидках на свою нефть, в том числе для поставок на рынок Азии и в Европе. Эксперты особо подчеркнули, что это предложение касается мая, то есть периода, когда сделка ОПЕК+ уже формально начинает действовать. Все это ведет к новому витку борьбы за рынок, уверены аналитики.

"Саудовская Аравия сделала демонстративный шаг и ввела новые майские скидки на нефть, то есть на период, когда уже будет действовать сделка. Но их тоже можно понять - им нужно куда-то девать свою нефть. Они не хотят уступать кому-то на рынке свою долю", - прокомментировал Калачев.

Правда позже в среду Saudi Aramco заявила, что не не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты при продаже нефти.

Третья причина: сделка взаимного недоверия

Цена сократилась также из-за того, что у участников рынка есть сомнения в добросовестности стран-производителей нефти. Шансы на нарушение договоренностей эксперты оценивают довольно высоко.

"У рынка есть сомнения, что всем странам действительно удастся снизить названные объемы добычи. Все происходит в условиях взаимного недоверия и любая сторона может этим воспользоваться. Все очень зыбко", - отметил аналитик "Финама".

Он сомневается, что и Россия будет выполнять свои обязательства в полном объеме. "У нас может сильно пострадать отрасль, поэтому возможны попытки потянуть время, дотянуть до июня", - сказал он.

Четвертая причина: фактически сокращать никто не начал

Сделка ОПЕК+ формально начнет действовать только с 1 мая 2020 года, до этого времени у стран развязаны руки и они могу попытаться успеть реализовать свои объемы добычи.

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"(Падение цены) ожидаемо, так как эффект от сделки будет ощущаться в мае, когда она вступит в силу. В то же время сейчас, в апреле, мы сталкиваемся с рекордным переизбытком в связи с низким спросом", - сказал аналитик отдела нефтяных рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Артем Чен.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в свою очередь рассказал, что в падении цены нет ничего удивительного, так как сама ее суть в отличие от прошлых соглашений не в поддержании цены, а в снижении предложения на рынке. То есть ее цель заключается в том, чтобы не допустить переполнения хранилищ нефти. "Сокращение предложения лишь отсрочит дату затоваривания. Если это произойдет, то цена еще сильнее упадет, так как нефть будет просто некуда девать", - отметил он.

Луч света в нефтяном царстве

Рынок сейчас ждет позитивных новостей. Только в этом случае цены могут снова пойти вверх, считают эксперты.

"Если рынок получит информацию о реальных сокращениях, если производители начнут озвучивать какие-то конкретные цифры по тем или иным месторождениям, то такие данные будут благотворно действовать на цену", - заметил Калачев из "Финам".

Рынок в настоящий момент ждет статистических данных по восстановлению спроса на нефть в Китае, а также новостей об отмене карантинных мер в ЕС, что может произойти уже к июлю. "Но даже в этом случае цены все равно будут на довольно низком уровне до конца 2020 года. Стоимость нефти в 45 долларов за баррель - это уже будет очень и очень хорошо", - заметил Юшков.

Калачев в свою очередь подытожил, что сложившаяся ситуация запирает цену нефти на уровне около 30 долларов за баррель и ниже даже с учетом сделки ОПЕК+, так как у многих стран исчезает стимул сокращать добычу, а объявленного объема будет недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

"Все упирается в то, когда закончится эпидемия. Пока пик не пройден - ждать разворота не стоит", - сказал он.

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РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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