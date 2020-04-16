Эксперты назвали четыре причины падения цены нефти после заключения новой сделки ОПЕК+

Среди них - малый объем сокращения, объявление Саудовской Аравией о новых скидках, недоверие к выполнению участниками взятых обязательств и отсутствие начала фактического снижения добычи

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Цена на нефть на этой неделе продолжает падать, несмотря на решение стран ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн баррелей с мая 2020 года: стоимость фьючерса марки Brent упала ниже $28 за баррель и продолжает постепенно сдавать позиции, несмотря на объявленные рекордные объемы сокращения. Опрошенные ТАСС эксперты назвали четыре основные причины такой пессимистичной реакции рынка на сделку ОПЕК+: малый объем сокращения, объявление Саудовской Аравией новых скидок, недоверие к выполнению участниками взятых обязательств и отсутствие начала фактического снижения добычи. Первая причина: сокращать нужно было больше Аналитики заметили, что основная причина падения цены заключается в том, что сделка ОПЕК+ не покрывает избытка предложения, который может составлять от 15 до 20 млн баррелей в сутки или даже выше (например, по оценке Rystad - 28 млн б/с). Даже при полном соблюдении условий сделки нефтехранилища все равно полностью заполнятся к середине лета и эти запасы будут продолжать давить на рынок на протяжении всего 2020 года.

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"Новая сделка ОПЕК+ не покрывает избытка предложения. Динамика цены будет зависеть в основном от динамики снятия карантинных ограничений. Все остальные факторы - менее значимы", - сказал советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. "Те объемы, которые были озвучены, покрывают только половину падения спроса. Что касается других стран, которые обещали сокращать (США, Канада, Бразилия, Норвегия и ряд других - прим. ТАСС), то у них нет жесткого регулирования рынка", - добавил аналитик "Финам" Алексей Калачев. Вторая причина: распродажа от Саудовской Аравии Падение цены во многом связано и с заявлением Саудовской Аравии, которая объявила о новых скидках на свою нефть, в том числе для поставок на рынок Азии и в Европе. Эксперты особо подчеркнули, что это предложение касается мая, то есть периода, когда сделка ОПЕК+ уже формально начинает действовать. Все это ведет к новому витку борьбы за рынок, уверены аналитики. "Саудовская Аравия сделала демонстративный шаг и ввела новые майские скидки на нефть, то есть на период, когда уже будет действовать сделка. Но их тоже можно понять - им нужно куда-то девать свою нефть. Они не хотят уступать кому-то на рынке свою долю", - прокомментировал Калачев. Правда позже в среду Saudi Aramco заявила, что не не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты при продаже нефти. Третья причина: сделка взаимного недоверия Цена сократилась также из-за того, что у участников рынка есть сомнения в добросовестности стран-производителей нефти. Шансы на нарушение договоренностей эксперты оценивают довольно высоко. "У рынка есть сомнения, что всем странам действительно удастся снизить названные объемы добычи. Все происходит в условиях взаимного недоверия и любая сторона может этим воспользоваться. Все очень зыбко", - отметил аналитик "Финама". Он сомневается, что и Россия будет выполнять свои обязательства в полном объеме. "У нас может сильно пострадать отрасль, поэтому возможны попытки потянуть время, дотянуть до июня", - сказал он. Четвертая причина: фактически сокращать никто не начал Сделка ОПЕК+ формально начнет действовать только с 1 мая 2020 года, до этого времени у стран развязаны руки и они могу попытаться успеть реализовать свои объемы добычи.

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