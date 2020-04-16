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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Власти столицы сообщили, что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Эхо Москвы".

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"По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера (введение продуктовых карточек - прим. ТАСС) не рассматривается, и, собственно говоря, мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно", - сказал Немерюк.

По его словам, вся сеть продуктовых магазинов в Москве работает стабильно, дефицита продуктов нет.

"Месяц назад у нас было пару дней ажиотажного спроса, действительно, торговля работала на пределе. Сейчас спрос выровнялся практически по всем видам продовольствия. Гречки всем хватает, оливковое масло и рис есть", - сказал Немерюк в эфире "Эхо Москвы".

В новость были внесены изменения (10:49 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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