Власти Москвы сообщили, что запасы продуктов сформированы на 30-45 дней

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Введенный в Москве режим передвижения на транспорте с цифровыми пропусками не повлиял на поставки продовольствия. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"С введением вчерашнего пропускного режима никаких сбоев поставок продовольствия не существует <...> Считаю, что это серьезное достижение, что нам удалось, в отличие от коллег, которые столкнулись с пандемией в Европе, <...> мы достаточно стабильно обеспечили город всем продовольствием. И на сегодняшний день, если у нас в пиковые дни спроса по ряду видов продовольствия оставалось продукции на 4-5 дней, то на сегодняшний день запасы сформированы [на срок] от 30 до 45 дней", - сказал Немерюк.

Мэр столицы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок стало обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

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