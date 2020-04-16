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Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%

Она достигла 468,5 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи (LFL) в I квартале выросли на 5,7%, средний чек - на 1,9%, трафик увеличился на 3,7%. В январе-феврале рост LFL продаж был обеспечен в основном за счет роста трафика LFL, в то время как "в марте рост среднего чека LFL стал основным драйвером в условиях изменившегося покупательского поведения в связи с распространением COVID-19". В марте средний чек был намного выше, в то время как количество посещений магазинов меньше из-за ограничений на передвижение.

При этом выручка сети "Пятерочка" за отчетный период возросла на 17,4%, до 370 млрд рублей, а выручка "Перекрестка" - на 21,3%, до 80,6 млрд рублей. Выручка гипермаркетов "Карусель" сократилась на 18,8%, до 17,8 млрд рублей, в связи с закрытием 16 гипермаркетов и передачей двух магазинов "Перекрестку" в соответствии со стратегией трансформации формата. Чистая выручка Perekrestok.ru в I квартале относительно аналогичного периода прошлого года выросла на 135%, до 2 млрд рублей.

"В постоянно изменяющейся ситуации в связи с распространением COVID-19, X5 справилась с обеспечением повышенного спроса со стороны покупателей, которые закупались впрок перед объявлением режима самоизоляции 28 марта 2020 года. Цепочка поставок работает стабильно, магазины открыты и обеспечены достаточным объемом товаров, предприняты необходимые меры для защиты сотрудников магазинов и покупателей", - говорится в сообщении. Компания отметила, что несмотря на ситуацию с коронавирусом в РФ, небольшие магазины "у дома" пользуются большим спросом благодаря их удобному расположению по сравнению с большими форматами.

В марте в годовом выражении выручка "Пятерочки" выросла на 21,9%, а "Перекрестка" на 24,7%. Рост в январе-феврале составил 14,8% в сети "Пятерочка" и 19,4% в "Перекрестке", при этом "рост объемов продаж в марте оказал наибольший эффект на квартальную розничную выручку в связи с закупками покупателями впрок в первые недели самоизоляции". В то же время, на рост LFL трафика в некоторых магазинах торговых сетей "Перекресток" и "Карусель" оказало отрицательное влияние объявление нерабочей недели и введение режима самоизоляции. Причинами стали более удаленное расположение магазинов от дома покупателя, а также закрытие торговых центров, отметили в Х5.

Количество заказов в онлайн-сервисах Perekrestok.ru и экспресс-доставке значительно увеличилось в связи с распространением COVID-19 в марте - в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru в пиковые дни количество заказав превышало 8,7 тыс., у сервиса экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" - 10 тыс. заказов в день. Общее количество заказов в онлайн-супермаркете в I квартале 2020 года превысило 590 тыс. - рост более чем в два раза в годовом выражении.

Пересмотр планов

"В связи с распространением COVID-19 план по реконструкциям магазинов на 2020 год будет пересмотрен (изначально он предполагал реконструкцию 1,3 тыс. магазинов "Пятерочка" и 30 супермаркетов "Перекресток"). Новый план будет объявлен, как только мы получим достаточно информации о развитии текущей ситуации", - отметили в компании.

На 31 марта 2020 года под управлением X5 находились 16 658 магазинов (15 739 магазинов "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель").

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