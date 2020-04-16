ЦБ получил четыре заявки о заинтересованности в покупке Азиатско-тихоокеанского банка

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России получил четыре сообщения от заинтересованных лиц о готовности участвовать в покупке Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ), который проходил процедуру оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует об окончании приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-тихоокеанского банка. По состоянию на 15 апреля 2020 года в Банк России поступило четыре сообщения о намерении", - отмечается в сообщении.

Банк России с 1 по 15 апреля 2020 года проводил прием заявок от лиц, заинтересованных в приобретении у регулятора акций. АТБ с апреля 2018 г. санировался через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации.

В начале августа 2019 г. бывший зампред ЦБ РФ Василий Поздышев говорил, что потери регулятора от санации банков через ФКБС оцениваются в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб. При этом он отмечал, что ЦБ видит риски продажи активов "за бесценок" в случае ограничения сроков владения акциями санируемых банков со стороны регулятора. Также сообщалось, что часть средств ЦБ планирует вернуть через продажу санируемых банков, которым он предоставлял капитал. Первым среди санируемых банков, выставленных на торги, должен был стать АТБ.

В марте 2019 г. аукцион по продаже Азиатско-тихоокеанского банка был признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. К аукциону были допущены Совкомбанк и Московский кредитный банк. Стартовая цена аукциона составляла 9,857 млрд руб. Предполагалось, что банк будет продан на голландском аукционе - с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение в случае, если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников.