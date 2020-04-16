{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Сколково" и компании Израиля будут развивать технологии в транспорте и промышленности

Первым направлением сотрудничества станут проекты в области повышения эффективности аэропортовой инфраструктуры

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кластер энергоэффективных технологий фонда "Сколково" совместно с израильскими high-tech компаниями Venture RIF Capital и AMRAA Consulting будут развивать и продвигать инновационные продукты на рынках России, Израиля и других стран. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Фонд "Сколково", венчурный фонд Venture RIF Capital и компания AMRAA Consulting договорились о начале совместной работы по направлениям энергоэффективных технологий в транспорте и промышленности. Цель сотрудничества - сопровождение разработок и поддержка в коммерциализации высокотехнологичных стартапов на рынках России, Израиля и стран Азии", - говорится в сообщении.

Первым направлением сотрудничества станут проекты в области повышения эффективности аэропортовой инфраструктуры, в том числе в области сокращения выбросов углекислого газа (СО2). К участию в нем уже проявили интерес три компании "Сколково", которые занимаются эксплуатацией технологий обслуживания аэропортов в России. В апреле-мае, как отметили в фонде, будут выбраны израильские компании, которые примут участие в сколковской программе поддержки запуска стартапов.

В "Сколково" добавили, что уже организовано взаимодействие сколковских участников с израильскими партнерами для создания совместных комплексных решений. Они будут отработаны в России и предложены к внедрению в рамках программы развития национальных аэропортов, а также в качестве комплексного решения "умного аэропорта".

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов считает, что совместная работа участников "Сколково" с израильскими партнерами послужит хорошим драйвером для запуска и коммерциализации сложных технологических проектов не только в России, но и в других странах.

"Для израильских коллег фонд "Сколково" рассчитывает стать надежным партнером по разработке и запуску продуктов, востребованных на отечественном рынке. Созданная в "Сколково" уникальная экосистема позволит привлечь к совместной работе ведущих российских игроков. В столь непростое для всего мирового сообщества время мы считаем необходимым с еще большей активностью включаться в новые направления, которые будут востребованы на глобальном рынке уже завтра", - цитирует Дубнова пресс-служба.

Реклама на ТАСС
Мишустин: более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты в связи с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС