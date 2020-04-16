"Сколково" и компании Израиля будут развивать технологии в транспорте и промышленности

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кластер энергоэффективных технологий фонда "Сколково" совместно с израильскими high-tech компаниями Venture RIF Capital и AMRAA Consulting будут развивать и продвигать инновационные продукты на рынках России, Израиля и других стран. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Фонд "Сколково", венчурный фонд Venture RIF Capital и компания AMRAA Consulting договорились о начале совместной работы по направлениям энергоэффективных технологий в транспорте и промышленности. Цель сотрудничества - сопровождение разработок и поддержка в коммерциализации высокотехнологичных стартапов на рынках России, Израиля и стран Азии", - говорится в сообщении.

Первым направлением сотрудничества станут проекты в области повышения эффективности аэропортовой инфраструктуры, в том числе в области сокращения выбросов углекислого газа (СО2). К участию в нем уже проявили интерес три компании "Сколково", которые занимаются эксплуатацией технологий обслуживания аэропортов в России. В апреле-мае, как отметили в фонде, будут выбраны израильские компании, которые примут участие в сколковской программе поддержки запуска стартапов.

В "Сколково" добавили, что уже организовано взаимодействие сколковских участников с израильскими партнерами для создания совместных комплексных решений. Они будут отработаны в России и предложены к внедрению в рамках программы развития национальных аэропортов, а также в качестве комплексного решения "умного аэропорта".

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов считает, что совместная работа участников "Сколково" с израильскими партнерами послужит хорошим драйвером для запуска и коммерциализации сложных технологических проектов не только в России, но и в других странах.

"Для израильских коллег фонд "Сколково" рассчитывает стать надежным партнером по разработке и запуску продуктов, востребованных на отечественном рынке. Созданная в "Сколково" уникальная экосистема позволит привлечь к совместной работе ведущих российских игроков. В столь непростое для всего мирового сообщества время мы считаем необходимым с еще большей активностью включаться в новые направления, которые будут востребованы на глобальном рынке уже завтра", - цитирует Дубнова пресс-служба.