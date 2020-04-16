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Эксперты: распродажа саудовской нефти для НПЗ в Азии может стать вызовом для компаний РФ

Чтобы закрепить позиции на азиатском рынке, Саудовская Аравия почти вдвое увеличила скидки на свою нефть. Таким образом, другим поставщикам также придется скорректировать цены

МОСКВА 16 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия почти вдвое увеличила скидки на свою нефть для НПЗ в Азии, чтобы закрепить позиции на азиатском рынке в преддверии крупных сокращений добычи со стороны ОПЕК+ в мае - июне. Другим крупным поставщикам в Азию, таким как Россия, придется также выставить конкурентоспособные цены, пишут в своем обзоре эксперты британской консалтинговой Wood Mackenzie.

"Саудовская Аравия увеличила скидки для Азии, чтобы сохранить покупателей в условиях падающего спроса. Другим поставщикам, позиционирующим себя на этом же рынке, стоит обратить пристальное внимание на распродажу саудовской нефти", - пишет директор по исследованиям компании Сушат Гупта. По его мнению, сорту нефти ВСТО, поставляемому из России, потребуется значительный дисконт к дубайскому бенчмарку, чтобы сохранить конкурентоспособность на азиатском рынке. Производителям из США и Африки также придется снизить цены на свое сырье, чтобы конкурировать с Saudi Aramco.

Как ранее сообщал Bloomberg, майские цены Saudi Aramco для поставок в Азию были снижены на $2,95-$5,5 на баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровне. По словам Гупты, американский рынок для Саудовской Аравии не такой привлекательный, а в Европе ее скидки продолжают давить на поставки российской нефти Urals.

Как ожидают в Woodmac, азиатские НПЗ в апреле переработают 26 млн б/с, что является довольно низким уровнем. В июне объемы могут восстановиться до 29 млн б/с.

Азиатские рынки наиболее привлекательны для производителей из ОПЕК и России, которым в мае - июне предстоит сократить свою добычу почти на четверть в рамках принятого недавно соглашения. Woodmac ожидает, что все эти экспортеры скорее сократят поставки на другие рынки, но азиатское направление оставят в приоритете.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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