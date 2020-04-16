Эксперты: распродажа саудовской нефти для НПЗ в Азии может стать вызовом для компаний РФ

МОСКВА 16 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия почти вдвое увеличила скидки на свою нефть для НПЗ в Азии, чтобы закрепить позиции на азиатском рынке в преддверии крупных сокращений добычи со стороны ОПЕК+ в мае - июне. Другим крупным поставщикам в Азию, таким как Россия, придется также выставить конкурентоспособные цены, пишут в своем обзоре эксперты британской консалтинговой Wood Mackenzie.

"Саудовская Аравия увеличила скидки для Азии, чтобы сохранить покупателей в условиях падающего спроса. Другим поставщикам, позиционирующим себя на этом же рынке, стоит обратить пристальное внимание на распродажу саудовской нефти", - пишет директор по исследованиям компании Сушат Гупта. По его мнению, сорту нефти ВСТО, поставляемому из России, потребуется значительный дисконт к дубайскому бенчмарку, чтобы сохранить конкурентоспособность на азиатском рынке. Производителям из США и Африки также придется снизить цены на свое сырье, чтобы конкурировать с Saudi Aramco.

Как ранее сообщал Bloomberg, майские цены Saudi Aramco для поставок в Азию были снижены на $2,95-$5,5 на баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровне. По словам Гупты, американский рынок для Саудовской Аравии не такой привлекательный, а в Европе ее скидки продолжают давить на поставки российской нефти Urals.

Как ожидают в Woodmac, азиатские НПЗ в апреле переработают 26 млн б/с, что является довольно низким уровнем. В июне объемы могут восстановиться до 29 млн б/с.

Азиатские рынки наиболее привлекательны для производителей из ОПЕК и России, которым в мае - июне предстоит сократить свою добычу почти на четверть в рамках принятого недавно соглашения. Woodmac ожидает, что все эти экспортеры скорее сократят поставки на другие рынки, но азиатское направление оставят в приоритете.