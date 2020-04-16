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Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 95%

Ранее Международная ассоциация аэропортов также сообщала о снижении пассажиропотока аэропортов на 95%

МОСКВА, 16 апреля./ТАСС/. Пассажиропоток авиакомпаний России за первые две недели апреля снизился на 89%, а к 13 апреля уже на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта.

"По оперативным данным, за первые две недели апреля пассажиропоток уменьшился на 89%, средняя занятость пассажирских кресел составила 31%. В начале текущей недели (13 апреля) снижение пассажиропотока составляет уже 95%, а средняя занятость пассажирских кресел составляет 21%", - сообщает АЭВТ.

В марте пассажиропоток снизился на 26,4%, добавляют в АЭВТ. Ранее Международная ассоциация аэропортов сообщала, что снижение пассажиропотока аэропортов также достигло 95%.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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